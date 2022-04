Jamal Eddine ROUDANE

Doté d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur de Génie Appliqué (IGA) en Logiciel et Multimédia, d’un sens de professionnalisme développé, d’un grand esprit d’initiative et d’une persévérance en plus d’une solide expérience dans le domaine, je vous garantis un rendement croissant et une bonne prestation.



Mes connaissances au niveau de la gestion et le développement informatique me permettent de mieux organiser mes projets, gérer mon temps et les ressources à ma disposition avec efficacité afin d'aboutir à de bons résultats.Je suis à l'écoute du marché et je n´ai aucune exigence géographique (mobile partout dans le monde).



Avec un profil senior, 5 ans d'expérience en développement des applications web ainsi des sites web complexe, e-commerce, gestion des projets Analytique, outils décisionnels. Aujourd’hui, cette expérience dans le domaine me permet de répondre efficacement au besoin du marché en y apportant ma créativité et ma rigueur.





Mes compétences :

Nouvelles Technologie

Symfony2

HTML

MySQL

JQuery

PHP

Zend framework

Business Intelligence

Java EE

Prestashop

ETL

Joomla

Magento

CSS

Oracle