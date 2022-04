Jamal EL HAOUAT

Nous sommes a la recherche des nouvelles opérations, TPS BARDO TRAD-Call Center-Marocaine. est un Centre d'appels situé à Rabat, créé pour répondre aux attentes d’une clientèle d’entreprises Européennes désirant externaliser tout ou partie de leur activité de gestion de la relation client et la prise des rendez vous • 1 plateformes basées à RABAT en plein quartier- Agdal ( centre )

www.tpsbardo.com

• +de 30 positions de travail actuellement . Nos partenariats sont basés sur une relation de confiance durable avec nos clients, sur une offre de prestations et de compétences adaptées au plus près des besoins, et sur une déontologie rigoureuse dans l'exercice de nos opérations. Dans l’attente de votre réponse et sur tous dans l’attente d’une fructueuse collaboration je vous souhaite une bonne journée.

Bien cordialement,