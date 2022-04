Jamal EZ ZRIOULI

Groupe d'envergure commercialisant des solutions en economies/productions d'énergies

RECRUTE : COMMERCIAUX terrain ( debutant accepté si tres motivé )

ANIMATEUR DES VENTES( 2 ans d'expérience poste similaire exigé )

Vous savez développer la performance commerciale et manager et animer au quotidien une équipe de commerciaux.

Vous savez développer les compétences de vos collaborateurs afin d'optimiser les ventes. Vous serez le fer de lance de la réussite des opérations commerciales.

Salaire et avantages parmis les plus élevés du secteur.

Secteurs Bourgogne, Rhone alpes, Franche comté, Alsace-Lorraine et Nord-pas de Calais.

Me contacter pour plus de précisions concernant les postes et secteurs disponibles.

Naviguant depuis 10 ans dans le secteur de l'amélioration de l'habitat et la vente en cycle court pour des PME ou grands groupes, je suis toujours autant passionné par la vente et le management de commerciaux. Expériences réusies en management de proximité, dans les secteurs de l’énergie solaire, de l'isolation.

Merci de transmettre vos CV a l'adresse suivante j.ezzriouli@hotmail.fr



Mes compétences :

Challenge

Management