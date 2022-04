Jamal GOURTI

Madame, Monsieur;



J’ai l’honneur de vous solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir accepter ma demande pour rejoindre votre équipe de travail.



Je porte à votre connaissance que je suis jeune marocain, âgé 28 ans, titulaire d’une licence professionnelle en langues étrangères appliquées, communication et commerce à la faculté polydisciplinaire d’Ouarzazate, je cherche à mettre mes compétences et mes facultés de recherche au service d’un établissement.



Actif, souriant, dynamique et motivé, j’aime bien ce domaine et j’espère être à la hauteur de La responsabilité que je vais assumer. Mes connaissances comme l’indique dans mon CV ci-joint, j’ai déjà connu plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la réception d’hôtel, assistant des ressources humaines et dernièrement j’étais un gérant de Riad touristiques.



Mes précédentes expériences m'ont apporté rigueur, autonomie, et les facultés nécessaires pour intégrer rapidement une équipe.



Je suis motivée et reste à votre disposition pour plus d'informations.



En tant que étudiant j’ai participé d’organisé plusieurs activités parascolaires.



Je vous remercie d’examiner avec attention la candidature d’un jeune diplômé. En espérant vous rencontrer prochainement lors d’un entretien, je vous souhaite bonne réception de cette lettre.



Dans cette attente, veuillez agréer, l’expression de ma considération distinguée.



Bien Cordialement



Mes compétences :

Informatique et bureautique

Communication commerciale

Gestion des entreprises