Jamal IJOURK, résponsable de formation et surveillant général au sein de l'institut Marocain d'audiovisuel et de journalisme IMAJ situé à Casablanca, notre mission principale et la formation en métier du cinéma, de la télévision et la Radio en délivrant des diplôme de technicien et technicien spécalisé en prise de vue et éclairage, prise de son et mixage, montage et habillage , journalisme (presse écrite et audiovisuel)..