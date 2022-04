Jamal LABED

Co-fondateur et Directeur Général de Staff&Line, éditeur de logiciel d'IT Management, présent en France, US, UK, Espagne, Portugal, Italie. Entreprise côtée sur NYSE-Euronext depuis 2005.

Nos solutions disponibles en mode SaaS s'adressent aux directions informatiques de grandes organisation souhaitant se doter d'outil de gestion complet de leur informatique (www.staffandline.com)

Je suis aussi un des membres fondateurs et administrateur de l'AFDEL (Association Française des Editeurs de Logiciels).



Mes compétences :

Direction générale

IT Management

ITSM

Management

Saas