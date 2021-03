Jamal LAKKARI CERET

Plus de 20 ans d'expérience en IT dans le secteur bancaire et des télécommunications, y compris dans la gestion des infrastructures, Solution, Architecture, Production et Centre de Services.

12 ans d'expérience chez Bouygues Telecom en Infrastructures, études, stratégie, processus et gouvernance.



- Gestion de projet des infrastructures de services

- Change and release management

- Architecture, Quality

- Coordination d'équipes pluridisciplinaires et encadrement d'équipes

- Expérience dans la gestion de la relation client

- Accompagnement de la transformation, des changements organisationnels



Mes compétences :

IT Infrastructures

Gestion de projets

IT Operations

Management

Architecture IT

IT Transformation