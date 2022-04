Afid BADID

Consultant - Manager, disposant d'une expérience de 22 ans acquise auprès de différents comptes des secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la banque & assurance et au sein de sociétés de conseil et de services. En tant qu'acteur majeur de projets sur l'ensemble du cycle de leur vie, j'ai également mené des missions d'audit, de définition de schéma directeur, d'organisation d'opérations du changement et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.



Stratégie de transformation

• Cadrage d’un projet SI

• Évaluation / chiffrage d’un SI

• Définition de la gouvernance SI

• Alignement du portefeuille de projets SI Conception et mise en œuvre d’une organisation

• Définition et mise en place des structures, rôles et responsabilités

• Conception et/ou optimisation des processus métiers

• Modes opératoires / procédures



Elaboration d’une stratégie de changement et conduite du changement

• Etude d’impacts organisation / métiers

• Conception d’une stratégie de formation

• Conception de stratégie de déploiement

• Conception d’ingénierie de formation

• Conception de supports de formation

• Dispense de formations

• Organisation d’événements de communication / mobilisation

• Réalisation de prestation de coaching

• Animation de réseaux d’acteurs

• Mise en œuvre d’une communication de crise

• Animation du déploiement en local



Gestion de projet / programme

• Organisation de projet / programme

• Pilotage de programme et Suivi de projet

• Gestion des risques





Conception et mise en œuvre d’un SI

• Conduite d’une expression de besoins

• Définition d’une architecture fonctionnelle et applicative

• Définition de référentiels de données

• Accompagnement du choix de progiciel

• Adéquation / arbitrage besoins / solutions

• Pilotage et organisation de la réalisation d’un SI

• Pilotage et organisation du paramétrage logiciel

• Pilotage et organisation de la recette d’un SI

• Pilotage et organisation de migration et du déploiement

• Pilotage et organisation du déploiement d’un SI



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Schéma directeur

Audit

Conduite et pilotage de projet

Cadrage et pilotage de projet

Conduite et organisation opérations changement

Conduite du changement

Conduite de projet

AMOA

PMO