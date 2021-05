Sébastien LEFEBVRE

Depuis le début de ma carrière, j'ai cherché à optimiser mes activités et celles de mes collègues. C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers la PMO pour fournir d'une part le support opérationnel aux chefs de projets et d'autre part le reporting attendu par le management.



Les gains de productivité et la satisfaction client, sont des enjeux majeurs. Mais, selon moi, leur optimisation ne doit pas exclure les besoins des personnels et la fluidité du reporting.



Mon idéal consiste à apporter mon savoir faire pour concilier les besoins de l'entreprise et le bien-être des personnes dans leurs tâches quotidiennes.



Spécialisations :

- Méthodologie

- Management, coordination, pilotage de projets, MOE

- Optimisation et industrialisation de processus

- Gestion de budget, contrôle de coûts, forfaitisation, off-shoring

- Suivi de la relation client et des contrats fournisseurs

- Reporting, suivi des indicateurs

- Contrôle qualité, préparation d’audit

- Formation, support, accompagnement du changement



Mes compétences :

PMO

Service Delivery

PMP

CA Clarity

Offshoring

Microsoft Project

Business Objects

Management

Télécommunications

Accompagnement au changement

Optimisation des process

Triskell Portfolio Management

Lotus Notes

Gestion de contrats

Microsoft Office

Qualité

OBIEE

Gestion budgétaire

Contrôle des coûts

KPI

Jira

Formation

Reporting

Project Management Office

Coordination

Gestion de projet

Méthodologie

MOE

Reporting financier