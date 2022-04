Je suis étudiant en 5 ème année de l'ENCG d'Agadir, Option Gestion Financière et Comptable. Je suis à la recherche active d'un stage de fin d'études en finance et comptabilité.



Je m'intéresse à toute proposition de stage ou d'emploi dans le domaine financier et comptable.



e-mail : jamalmaineencg@gmail.com

Tél : 06.23.82.70.22



Mes compétences :

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Esprit d’analyse et de synthèse

Organisé

RIGOUREUX

Synthèse