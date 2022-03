Certifié Microsoft:

- MCSA Windows Server 2012

- MCITP Windows Server 2008

- MCSA Windows Server 2008

Certifié Cisco :

- CCNA

Certifié Exin

- ITIL Foundation







Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Plateforme Serveur (Windows et Linux)

Virtualisation WMWARE & HYPER V

Supervisions et Gestion de parc Informatique

Planification et gestion des sauvegardes/restaur

Solution de messagerie