Wafa RDALI

Je suis jeune marocaine, titulaire d'un Diplôme de dessin de Bâtiment depuis l'année 2009, je maîtrise logiciel autocad, covadis, prolandscap, archicad, photoshope, artlantis, Sketchup..



Mon objectif: développer ma vie professionnelle et améliorer mes compétences.



Mes défauts: je suis très rigoureuse à moi



Mes Principales qualités: j'aime bien mon travail et je le respect, je suis dynamique et sérieuse, j'ai bonne humeur, résistance au stress, Endurance,j'ai l'esprit de collaboration et d'apprentissage, j'ai le goût du challenge et de la compétition



*Aptitudes Informatiques*



"Logiciels de dessin"

AutoCAD version 2006, 2008 et 2011: 2D

Prolandscape logiciel paysagiste

Artlantis: notion de base

Sketchup version 7, 8 et 13



"Logiciels de Topographie et de Conception VRD"

Covadis

Topogene



"Logiciels pour traitement des Images"

Photoshope

illustrator: notion de base



"Informatiques bureautiques"

Ms Excel, Ms Word et Ms Power point



"Maintenance du PC"

Formatage et installation des systèmes d'exploitation: Windows XP, Win7 et Vista

Installation des différents logiciels: AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, Photoshope, Prolandscape....etc



*Informations Complémentaires*

-Sens de communication

-Respecter les Délais

-Esprit d'organisation

-Bon esprit de collaboration et d'apprentissage



Mes compétences :

AutoCAD

COVADIS

Informatique

Travaux publics