Jamal OIHI

Juriste à la base (licence en droit privé en 1999) mais grand passionné du monde des nouvelles technologies de communication. J’ai démarré comme formateur des NTIC en 2001. En 3 ans en tant que formateur, j’ai pu développer mes connaissances et compétences dans des domaines multimédias divers et variés : HTML/CSS, traitement d’images, traitement son/vidéo, animation 2D/3D etc… .



En 2004, j’ai rejoint la prestigieuse webagency Pyxicom, j’ai pu alors parfaire mes connaissances techniques mais surtout prendre des fonctions de management et coaching d’équipe. Quelques années après j’étais nommé directeur du département multimédia. Ayant comme tache quotidienne de gérer 35 à 40 collaborateurs, j’ai vite senti le besoin de suivre une formation en management c’est comme ça que j’ai pu obtenir un master en administration fin 2011.



Aujourd’hui je continue, avec Pyxicom, de surfer sur la vague de la communication digitale en lançant plusieurs chantiers novateurs autour de l’offshore et la qualité.





Mes compétences :

Managment

Animation d'équipe

Analyse fonctionnelle

Conception multimédia