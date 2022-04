Jamal OUBAHA

Je suis un développeur informatique basé à Casablanca au Maroc, et spécialisé dans la conception et le développement web.



J'ai un DT (bac+2) en Développement informatique, et Actuellement, je travaille depuis décembre 2012 au sein de la société uniforce informatique à Casablanca, le centre de ma mission concerne le développement des sites web utilisant les Technologies : PHP4/5, Mysql, Html5, Javascript, CSS3, Jquery, CMS(Joomla, Drupal, ...), ...



J’ai également passé des stages dans certaines sociétés spécialisées dans le développement web, ce qui m'a donné ma passion pour le web et le développement web.



Je suis à votre disposition et surtout à votre écoute pour d’éventuelles demandes de projets ou pour échanger avec vous, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

CSS 3

PHP5 / MYSQL

WebSphere

Drupal

Joomla

Html5

Adobe Photoshop

JS/JQuery/Ajax

Wordpress