Jamal RIFFI

Directeur Immobilier des Opérations et du Patrimoine



« Créateur de valeur et vecteur d’une stratégie d’entreprise »



- Vision à 360° de mon métier, depuis la phase conception, développement jusqu’à l’ouverture des sites et leur exploitation

- Compétences pour imaginer, développer et réaliser vos destinations commerciales

- Élaboration et suivi du développement stratégique d'une enseigne, d’une foncière ou d’un fond

- Développement, montage et mise en œuvre d’opérations mixtes (commerce, logement, bureau, parking public…)

- Promotion et développement d'opérations mixtes de centre-ville, intégrant des ERP

- Pilotage des acteurs techniques, juridiques et financiers, internes ou externes

- Management d'équipes pluridisciplinaires, de profils, cultures ou âges différents



> Esprit d’analyse, force de proposition et d’innovation

> Leadership

> Fédérateur et rassembleur autour de projets emblématiques



Mon fil rouge, c'est de concevoir la matière immobilière aussi bien comme un outil de travail au service de l'exploitation que comme un produit financier.



J'ai construit ce regard pluriel au cours de mes expériences successives, tout d'abord de 13 ans au service d'enseignes alimentaires internationales, puis 7 ans chez un promoteur et enfin 2 ans dans une foncière.



Port: 06 77 62 64 59

Mail : riffiaj@Wanadoo.fr



Mes compétences :

Retail park

Retails low cost

Grande Distribution

Centre commerciaux

Urbanisme

Promotion

Immobilier