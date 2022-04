Jamal SABIR

Responsable technique a la société « LEADER FERMETURE » (fabrication et montage des portes automatique) a Casablanca.

 Superviser les travaux de montage de déférents types des portes automatiques

 Installé et réparer des systèmes automatisés selon les besoin de client

 Présenté les déférents produit et services de la société au client.

 Chef de ligne de production des lames a rideaux.

 Gérer une équipe de 11 personnes





Mes compétences :

