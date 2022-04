Jamal SALHI

J’ai commencé à travailler à l’age de 18 ans en tant qu’animateur et enquêteur. Très vite, j’ai développé une certaine aisance dans le contact avec autrui. Parallèlement, sur un plan privé je réalisais beaucoup de travaux chez les particuliers.



En 2000 Ce sont ces deux compétences combinées qui m’ont permis de prendre un poste dans le secteur social en tant qu’assistant technique au logement à « Formation Culture Prévention ». Pendant 6 ans, j’ai eu l’occasion de développer des connaissances en travail social et plus particulièrement sur le savoir-loger grâce à la pratique de terrain mais aussi grâce aux formations de ME et ES en cours d’emploi.

Avec l’accord de la direction, j’ai étendu mon champ d’action et de compétences qui au départ se résumait à une contribution technique, à de l’accompagnement social des locataires. (Atelier de recherche de logement, dossier de demande, gestion de budget, écoute active, soutien moral…)



En 2006, suite à la formation d’Educateur Spécialisé et le stage en IME pendant lequel j’ai pu rélaiser un album avec les jeunes en déficience mentale, j’avais le projet professionnel d’intégrer mes compétences artistiques dans mon intervention. Ainsi, il m’a semblé qu’une spécialisation était nécessaire. J’ai donc suivi une formation de 2 ans en musique qui m’a permis d’allier compétences sociales et musicales, je me suis ensuite dirigé vers un poste d’éducateur où il était possible d’y intégrer ces compétences.



En 2009, j’intègre Le club de prévention spécialisée « Itinéraires ». Cette expérience fut très riche. En effet, J’ai rencontré autant d’usagers que de formes d’accompagnements. Avec certaines familles, nous avons travaillé sur leurs problématiques logements, avec d'autres sur la médiation familiale. Justice, addiction etc... ).



En 2011, j’ai eu l’opportunité d’intégrer une classe de master I, en effet, au fur et à mesure de mes expériences, j’ai acquis des compétences et compris certains enjeux politiques et sociaux. Je voulais pouvoir connaître les tenants et aboutissants de l’accompagnement social tant sur le terrain en lien direct avec le public qu’en tant que coordinateur de projet ou responsable d’équipe.



Aujourd'hui je souhaiterais mettre ces compétences et savoir-être au sein d'une association en tant que cadre (intermédiaire).







Mes compétences :

Informatique

Travail collaboratif

Calme et ponctualité

Sociabilité et sens du contact humain affirmé

Gestion de conflits

Gestion de projet

Autonome et responsable

Humilité