Jamal TACHAKOR

Dans une agence de voyages spécialisée dans le tourisme réceptif au Maroc, créée par un groupe de professionnels, tous motivés, qui ont, durant deux décennie , exercé dans le secteur du tourisme. Ils sont soutenus par une équipe de professionnels expérimentés et hommes de terrain qualifiés dans le domaine de l'organisation de voyages, de l’accueil et de l'assistance. Une parfaite connaissance de terrain et une longue expérience dans le réceptif et l’accompagnement.



Mes compétences :

Accueil

Flexibilité

Programmation

Voyages