Jamaldin BENMEBAREK

Titulaire d'un Master II spécialité professionnelle "droit des affarires" et d'un autre en droit des contentieux, je souhaite intégrer un cabinet d'avocats situé dont le domaine d'activité est le droit des entreprises.



Dans le cadre du projet pédagogique individuel (PPI), j’ai suivi une formation approfondie à l'EDHEC Business School (Haute école de commerce de Lille) me permettant de me familiariser et d’appréhender, de manière concrète, une culture et une philosophie économique propre au chef d’entreprise.



J’ai également pu constater à quel point le juridique pouvait ne constituer qu’un aspect du processus décisionnel du chef d’entreprise et que le travail de l’avocat, créateurs de solutions juridiques, ne saurait être réduit à une approche strictement technicienne.



Cette dernière formation fut également axée sur l'ingénierie juridique (ingénierie fiscale, structurelle et contractuelle), sur le management juridique à la création de l'entreprise, sur la gestion des ressources, sur l'environnement économique et juridique de l'entreprise, sur l'analyse stratégique.



Doté d'excellentes qualités relationnelles, d'une grande capacité d'adaptation, d'un esprit d'équipe, impliqué, rigoureux et ayant le goût pour les responsabilités, mon cursus m’a permis de développer des compétences tant dans le domaine du conseil, que dans celui du contentieux de l'entreprise.



En effet, la diversité des matières étudiées le long de mon cursus universitaire (procédure fiscale, droit fiscal, contentieux fiscal, comptabilité, analyse économique et financière, pratique des contrats, contentieux des affaires, droit des sociétés, droit commercial, droit social, contentieux de l'exécution, droit civil, procédure civile, procédure pénale, droit pénal des affaires ...), ainsi qu'une expérience forgée dans le domaine du droit des affaires et du droit fiscal me prédisposent tant à l'activité de conseil, qu'à celle contentieuse.



Riche d'une expérience en juridiction (2 ans attaché à la chambre fiscale du tribunal administratif d’Amiens), j’ai pu développer une pratique du contentieux propre au juge de l’impôt.



Cette expérience significative m’a permis de mettre en application mon savoir faire en matière de contentieux fiscal et en matière de rédaction d’actes (projet d’ordonnances, projet de jugements).



Fort d’une expérience de plusieurs mois dans divers cabinets d’avocats spécialisés en droit des affaires (société d’avocats Taj à Lille…), je suis également doté d’une capacité certaine en matière de note de synthèse, en matière de notes juridiques, de consultations juridiques, de rédactions d'actes destinés ou non à une juridiction (conclusions, requête introductive d'instance, mémoires, réclamation préalable, demande de prorogation de délai suite à un redressement fiscal, observation du contribuable, acte de cession de fonds de commerce, statuts de sociétés, formalités de constitution de sociétés, procès verbaux d'assemblée...), dans la recherche de jurisprudences, ainsi que dans l’actualisation des connaissances juridiques (Navis, Lamyline, Lexis Nexis, Doctrinal, Lexbase, Impôt.gouv.fr, Légifrance, Revue la semaine juridique...).



J'ai pu activement participer à l'élaboration de véritables stratégies judiciaires en matière contentieuse, et ce, avec une véritable autonomie.



Je souhaite, dès à présent, travailler dans les domaines du droit auxquelles je me destine (droit des affaires, droit des sociétés, fiscalité).



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Commercial

Contentieux

Droit

Droit commercial

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit fiscal