Jambaldorj MACHLAY

Biz Dev Manager recherche un challenge à l'étranger.

Langues parlées: Fr/Angl/Esp/Rus/Mgl.



En charge du développement commercial, mes responsabilités comprennent:



- Elaboration des plans d'actions commerciaux.

- Assurer le suivi de la concurrence,

- Assurer une veille sur l'ensemble des évolutions du marché,

- Participer à des salons professionnels, conférences et toute manifestation susceptible d'enrichir la connaissance du marché,

- Travailler en amont des appels d'offres pour créer un réseau relationnel et disposer des meilleurs atouts pour répondre avec succès à ces appels d'offres,

- Développer les partenariats et accords commerciaux,

- Analyser les besoins du client et concevoir l'offre commerciale la plus pertinente en relation avec les équipes opérationnelles,

- Positionner l'offre en termes de prix et s'assurer de la rentabilité du projet,



Mes compétences :

Télécommunications