Jamel AATIFI

Bonjour,



Actuellement étudiant au sein de l'école de commerce OMNIS de Strasbourg pour y préparer un bachelor « Responsable gestion administrative et ressources humaines », je recherche un stage de longue durée dans le domaine des ressources humaines afin de préparer mon diplôme de fin d’étude.



J’ai de solides bases en gestion administrative des clients et intérimaires puisque j’ai travaillé pendant deux années dans le secteur de l’intérim et de la grande distribution.



Au niveau du contrôle de gestion, j’ai eu l’occasion de mettre en place personnellement un site de gestion des contrats de travail en ligne. Cet outil s’est révélé être un bon support de pilotage de l’activité, rendant le travail de l’entreprise plus perfectible.



Je vous invite donc à étudier mon profil qui je l'espère suscitera votre attention.





Mes compétences :

