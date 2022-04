Issu de moyennes entreprises évoluant dans le secteur des équipements électriques HT et BT et des courants faibles, protection mécanique et électronique depuis plus de 12 ans

Jamel DAOUADI développement des dispositifs de haute sécurité breveté et protégé à l'INPI de Paris en nom propre depuis 1994 puis en société créée en 2001 sous le nom de J.D technologies groupe avec 5 départements

Protection de personnes et de biens

sûreté et Défense

sécurité monétique

Recherche et développement

ingénierie du bâtiment TCE

de formation ingénieur en électrotechnique spécialisé en courant faible puis en équipements de haute sécurité sûreté et de défense, spécialiste en anti- terrorisme. Nous travaillons principalement sur des projets hight tech avec un tout produit

qui permet de lutter contre l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires. Nous recherchons des partenaires financiers pour l'applicatif du système, mais également des techniciens et ingénieurs en électronique, optique, télécommunication FF et réseaux télécom en général informatique travaux sur carte à puce.

Nous livrons nos dispositifs clé en main.



Mes compétences :

Business development

Vente

Conseil

Export

Gestion de projet

Internet

Management

Formation