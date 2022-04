Jamel DEJAEGHERE

A travers mon parcours, j'ai pu découvrir différents domaines fonctionnels ainsi que plusieurs cultures de travail. Cela me permet aujourd'hui de m'adapter plus facilement aux différents environnements dans lesquels je pourrais être amené à travailler.

Mes choix ont aussi toujours été guidés par la possibilité d'améliorer mes compétences Techniques et de développer mes connaissances métier.

Tout ce travail a pour but de m'amener à faire de la gestion de projet à court terme.



Mes compétences :

Apache

Decalog

Linux

Oracle

Solaris

Sybase

UNIX

Weblogic