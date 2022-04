Anneliese VAN RYMENANT

Compétences métier:

- Instruments financiers: actions, obligations, dérivés vanille, swaps: IRS, CCS, instruments du marché monétaire, change

- Systèmes d information Front to Back Office

- Progiciels de gestion de positions et de passage d ordres



Compétences transversales:

- Gérer et suivre des projets: gérer le planning des équipes (internes et clientes), affecter les tâches, coordonner et superviser les équipes transverses, organiser et animer les réunions, comités de pilotage, optimiser les processus et les méthodes



- Implémenter, migrer des progiciels financiers de gestion d actifs: recueillir des besoins, effectuer les spécifications fonctionnelles, paramétrer, recettes, mettre en production et effectuer le support post- production



- Conduire le changement : organiser, coordonner et animer des sessions de formation, concevoir des modules et de parcours de formation, rédiger des manuels d utilisation personnalisés



- Accompagner, supporter et former 600 utilisateurs, tous profils



Compétences techniques:

- Maîtrise du progiciel: Asset Arena Investment Management: Decalog Manager et Decalog Trader (OMS)

- Market Data : Traderforce, TF Connect

- Requêtes SQL; BD: Sybase, Oracle

- MS Project, SharePoint, Rational Team Concert, Quality Center



