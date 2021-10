Jamel EL KADAOUI

Les divers emplois que j'ai occupés m'ont donné une expérience riche et polyvalente dans la grande distribution. Gérer dans un souci de rentabilité, manager et former une équipe, assurer la gestion d'un secteur ou d'un centre de profit, et ‘‘ Faire du Commerce ’’, telles sont les missions que je peux assumer.



Par ailleurs, dynamique, enthousiaste, très motivé, j'ai le sens des responsabilités et une grande aisance relationnelle.



elkadaouijamel@yahoo.fr





tél : 06.52.57.94.55



Mes compétences :

Chef de rayon

Chef de secteur

Chef des ventes

COMMERCE

Commercial

Distribution

Distribution spécialisée

Formation

Grande distribution

Management

Technico commercial

Vente

ventes

Marketing

Informatique

Développement commercial

Management commercial