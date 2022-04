Jamel FARISSI

DBA Oracle

installation sous différents OS

• Migration des données de 7.3.4 vers 8i puis 10g en revese-ingenering et import/export, création de script de contrôle de l’intégrité des nouvelles bases, passage de patch (10.0.1.3 puis 10.0.1.4), migration en exploitation. Tuning (init.ora, système).

• assistance à l’installation d’une version d’oracle 9i, avec passage de patch pour installation d’Oracle Financial,

• Résolution d'incidents transmis par outil de ticketing (All42(InHouse application), Perigrine, Omnitracker, GLPI (ITIL).

• Remote Working :

• Tâches d'administration courante,

• Contrôle des backup et relance si nécessaire

• Implementation des nouveaux scripts de backup

• Homogenisation des procédures de backup

• Installation et configuration VM (Oracle – Windows+RedHat)

• Popultaion de base de données oracle

• Gestion des droits AD et GPO pour le TaskScheduler Windows 2008R2

• Etude et implémentation de scripts (Windows+Linux) de backup sous DATAPUMP

• Implémentation de DATAPUMP en PlSql, avec DBMS_SCHEDULER, avec CRON (sous Linux) et avec TaskScheduler(sous W2008R2)

• Administration de plus de 400 bases de données Oracle chez un client, 1500 chez un autre

• Pro-réactivité par surveillance quotidienne des bases de données.

• Utilisation de l'outil RMAN. Copie de base d'un serveur vers un autre.

• Copie de base d'un environnement vers un autre.

• Utilisation de scripts et procédure dans l'accomplissement des tâches :

• création de base, préparation environnement pour backup (rman + export), préparation envi-ronnement pour monitoring (patrol), lancement scripts pour copie online, lancement scripts pour surveillance bases, programmation par at ou cron des lancements des scripts d'administration.

• Recherche de solutions aux problèmes récurents (bug, ora 600, ora 7445, ora 4031).





Mes compétences :

Linux

Oracle

Data Guard

GRID - ASM

Oracle VM server

VMware ESX