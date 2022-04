Jamel OUBECHOU

Activités associatives :

- Vice-Président de 2007 à avril 2014 de l’Association Averroès (Pré Saint Gervais - médiation culturelle et sociale

en milieu défavorisé)

- de 2010 à 2014 : président de l’Association Génériques (spécialisée dans l’histoire et le patrimoine de

l’immigration en France et en Europe, 9 salariés, 750 000 Euros de budget).

- de 2010 à 2015 : Président de l’Institut des cultures d’Islam, établissement culturel de la Ville de Paris (14 salariés ; 1,3 millions d’euros) Relations avec les élus (Maire, Adjoints) et pilotage stratégique du développement de l’association.

- 2014 : nommé par le Président de l’Assemblée nationale comme personnalité qualifiée au Collège « Lutte

contre les discriminations et Promotion de l’Egalité » du Défenseur des Droits, autorité administrative

indépendante de rang constitutionnel (jusque 2017).