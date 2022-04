Jamel OUFQIR

Chef des Ventes National



Mes missions :

• Le développement de la présence des marque auprès des principaux distributeurs

• La participation à des projets transverses, de la définition jusqu’à leur déploiement

• Participer à la définition de la politique commerciale en collaboration avec le DG

• Définir les objectifs commerciaux et garantir la réalisation des objectifs de CA et de marge,

• Recruter, former et encadrer l'équipe commerciale sur le terrain (chef de secteur , animateurs réseaux , IC , formateurs , promoteurs des ventes etc...)

• Analyser les résultats et prendre les mesures correctives nécessaires

• Analyser le marché et assurer le suivi de la concurrence en GMS, GSS, GSA, Parapharmacie , Pharmacie , Grossiste …



Mes compétences :

Vente

Grande distribution

Management commercial

Coaching

Management