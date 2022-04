James BESNARD

Competences:

Sens de l’adaptation, de l’analyse des situations, de l’écoute, du dialogue de l’organisation et des responsabilités.

Bonnes capacités relationnelles, esprit d’équipe.

Rigueur, autonomie, autorité naturelle.

Une expérience significative dans le médico-social pour la mise en place de la loi 2002 (livret d’accueil, projet individuel, certification) et de la loi 2005.

Acquis en méthodologie de projet. (démarche projet et management)

Acquis en gestion budgétaire



A ce jour je détiens une licence d’économie et de gestion parcours management des entreprises (j'ai travaillé sur les outils indispensables à l'équilibre financier d'une entreprise) et un Master 2 en sciences de gestion et management spécialité « management des organisations sociales » (budget, droit juridique, ressources humaines, méthodologie de projet et le management ont été les thèmes les plus importants abordés et validés).



J’exerce à ce jour à l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique « la Rosace » à Sées et j’ai l’intention désormais d’évoluer sur un poste à responsabilité



Mes compétences :

Aisance relationnelle

dynamique

Enthousiasme

Rigueur