Operations & supply chain manager, expérimenté, je possède une longue et concrète expérience des départements opérationnels, des achats/approvisionnements, la logistique, la production, l’administration des ventes et l’informatique.



Auditeur certifié Supply Chain Masters

Spécialités :

Gestion Industrielle, achats, logistique, stocks, supply chain

Gestion de projet, gestion du changement, Kanban, ERP, WMS



Je souhaite vous accompagner et vous faire bénéficier de mon expérience pour toutes missions autour des métiers de la logistique / stocks / gestion d’entrepôts / achats / supply chain

james.collin@wanadoo.fr

tel +33 (0)6 21 97 55 10



Mes compétences :

Auditeur Supply Chain Master

Auditeur interne ISO 9001

Transports

Planning

Supply chain

Achats

Stocks, approvisionnements, entrepôts