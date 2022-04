James COMBÉPINE

Gestionnaire organisme de formation, formateur et consultant depuis 1998.



Domaines de compétences: Communication, management, stratégie et développement commercial, conduite de projet, gestion des conflits, relations presse.



Constructys IDF : 8 de nos formations sont prioritaires pour les prises en charge.



Quelques références: Bouygues Travaux Publics, La Sade, L'huissier Bordeau Chesnel, Elus des fédérations de l'artisanat (ISM), Afortech (Génie climatique)...



Passionné par la communication, par l'écoute de l'autre et par la radio, j'interviewe régulièrement des personnalités issues du monde universitaire, de la recherche, des médias et des entreprises. Des interviews peuvent être écoutées sur le site internet. http://combepineconsultants.free.fr/



Quelques exemples d'invités: Edgar Morin, Dominique Wolton, Yves Winkin, Trinh Xuan Thuan, Yves Coppens, Jean-François Dortier, Albert Jacquard, Jacques Chancel, Patrick Poivre D'Arvor, Emmanuel Faber, Xavier Grenet, Michel Edouard Leclerc...



De 2012 à 2017, j'anime des rencontres débats. 1- Albert Jacquard, Alexandre Jollien, Antoine Guggenheim. 2- Thierry Saussez, François Asselin, André-Yves Portnoff. 3- Edgar Morin, Pierre Rabhi, Emmanuel Faber, 3- Boris Cyrulnik, Frantz Olivier Giesbert,, Jean-Pierre Denis



Mes compétences :

Développement commercial

Fidélisation client

Communication

Négociation

Conduite de projet

Management

Gestion des conflits

Formation

Animation séminaires