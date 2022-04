James DUPORTAL

Professeur de Langues (Anglais, Espagnol) en collège et lycée

Auto-entrepreneur : Traducteur et Professeur Particulier (Anglais, Espagnol)



Expérience pro:

Commercial en Webmastering

Responsable Adjoint en prêt-à-porter



Formation:

Master 2 Langues et Commerce International

Université de Tours

Licence en Langues étrangères appliquées



Expérience professionnelle et universitaire a l'étranger:

Stage Marketing/Communication et Développement Durable chez SigmaQ Magma High Technology Packaging (6 mois)

Semestre a l'Université du Costa Rica 2008

Stage Marketing Import/export chez Apex Birmingham (3 mois)



Mes compétences :

Marketing

Négociation commerciale

Communication

Publicité

Créativité

Leadership

Organisation

Relations interpersonnelles

Réseaux sociaux

Adaptation