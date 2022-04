James DUVAL

Posssédant une grande connaisance des circuits d'achats :mareyeurs,criées,grossistes,producteurs mais aussi des circuits de vente poissonneries indépendantes;super et hypermarchés,j'ai acquis une expérience significative dans le secteur de la poissonnerie et souhaite aujourd'hui orienter ma carrière vers un poste de commercial marée, de formateur ou d'acheteur.

Autonome et organisé, mes expériences professionnelles m'ont permis de développer un sens aigu de la négociation et de la relation client.

Vous pouvez me contacter au 06 10 79 89 20 ou par mail duvaljames@orange.fr afin d'échanger plus amplement .





Mes compétences :

Animation des ventes

Gestion administrative

Animation de formations

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Animation d'équipe

Animation de réunions

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion commerciale