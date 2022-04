James HEMERY

Spécialisé dans le suivi,l'organisation et la production d'événements (concerts, festivals, événements sportifs, grands rassemblements, congrès, salons....) depuis plus de 15 ans, j'exerce actuellement en indépendant pour différentes sociétés



Direction de production (Festivals, concerts, grands rassemblements) / exploitation de salle (Salles de 5000 à 12000 places sports et spectacles, Zéniths, Centres de Congrès)



- Etudes de devis de location d’espaces et de prestations annexes (technique, sécurité, accueil…)

- Définition et suivi de budgets de production d'événements

- Négociations et appels d’offre prestataires et fournisseurs

- Réalisations de plans (2D, 3D et rough)



Direction technique / Régie générale



- Optimisation de frais de fonctionnement

- Réduction de coûts

- Etudes de jauges de salles et réalisation de plans de configuration (Logiciel Autocad)

- Suivi des plans de prévention hygiène, sécurité et incendie

- Encadrement d’équipes techniques, d’accueil et de sécurité

- Etudes d’accroches et montages de grills techniques

- Suivi technique et maintenance de bâtiment et d’équipements

- Gestion de planning de personnel permanent et temporaire

- Organisation des interventions des prestataires (technique, sécurité, nettoyage, traiteurs….)

- Réalisation de budgets prévisionnels d’investissements

- Booking hôtels et transports

- Programmation artistique, accueil artistes



Réalisations: Régie générale de sites (Congrès, salons, concerts, événements spéciaux, Direction technique et de production de festivals (Printemps au Parc / 76, Zic O Docks....), régie générale d'accueil de productions artistiques, Road show, tournées artistiques, assistance technique d'ouverture de sites



Mes compétences :

spectacle

Direction technique

sport

Audiovisuel

Communication

Production