James HIGHNAM

Directeur administratif et financier, focalisé sur la valeur ajoutée apportée par l'organisation et les processus au sein de la société, mes principales compétences sont les suivantes:



- Sparring-partner du Comité de Direction

- Accompagnement du changement en appui de la stratégie de l’entreprise

- Co-construction de solutions pour optimiser l’activité

- Gestion de projets complexes sous contraintes

- Conduite de projets en milieux internationaux

- Conception d’indicateurs dans le pilotage de l’activité pour l'optimisation des ressources



Directeur administratif et financier, bi-culturel anglais/français, ayant de l'expérience dans des secteurs divers avec une expérience commerciale, proche de ses équipes et focalisé sur l'atteinte des objectifs.



Mes compétences :

Gestion des conflits

Fusions et acquisitions

Management d'équipe

Indicateurs de performance et pilotage

Restructuration

Négociation

Automobile

Administratif