James Kigin, "un américain à Paris" depuis plus de 30 ans, a toujours été précurseur dans l'utilisation des nouvelles technologies pour la formation et l'éducation.



Aujourd'hui, en tant que consultant, James intervient d'une part, dans des missions de définition, de sélection et d'accompagnement de solutions en-ligne de formation et de gestion de connaissances, et d'autre part, dans des missions de développement stratégique, marketing et communication.



James est également un "Executive English Coach" spécialisé dans la prise de parole en public en anglais et du media training.



James participe régulièrement, en tant qu'intervenant ou animateur, à des séminaires et des conférences en France et à l'étranger.



Diplômé de l'Université de Saint John's MN, USA, d'un B.A. et d'un D.E.A. de l'Université de Paris-Sorbonne, James était professeur avant de prendre un poste en 1980 de Directeur Marketing chez TOTALE FORMATION, créateur du Télé-Tutor, la première méthode d'E.A.O. d'apprentissage de langues avec le son.



En 1992 James fut nommé Directeur Commercial chez MEDIACONCEPT, éditeur des premiers CD ROM de formation en France et un des plus grands catalogues de logiciels multimédias éducatifs en Europe.



Suite à la fusion en 1998 avec CITCOM, filiale de FRANCE TELECOM MULTIMEDIA, James a participé au lancement de la première méthode de formation à l'anglais en ligne, WebEnglish , et de la première plate-forme de formation à distance française, WebTutor.



Après avoir quitté CITCOM, James est devenu le Directeur du Business Développement d'une start-up française, W3interacitve, société spécialisée dans la diffusion d'informations/formations multimédias sur Internet.



Au début de 2001, James quitte W3interactive pour travailler comme consultant indépendant.



Entre 2004 et fin 2019 James était en charge des ressources numériques chez Vocable.



Son site web : http://www.kigin.com



