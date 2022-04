James LATRILLE

J'ai quitté France Télécom fin 2006. Mon dernier poste : Consultant expert en Analyse de la valeur dans la R&D, évaluation de potentialités business de services innovants. Ex-membre de l'AFAV, Association Française pour l'Analyse de la Valeur (www.afav.eu).

Ma formation initiale en Sciences Humaines m'a permis de prendre en charge des fonctions variées : psychologue du travail chargé d'orientation professionnelle, ergonome expert dans des services télécoms et informatiques, responsable d'équipe en ergonomie, responsable de projet.

Depuis ma cessation d'activité, je me suis engagé comme bénévole dans l'association SNL (www.snl-union.org), qui met en oeuvre des actions locales pour l'aide au logement de personnes en grande précarité. J'accompagne une famille logée au Perreux et je suis membre de l'équipe "développement" de SNL-94 (www.snl-valdemarne.org).



Mes compétences :

Analyse de la valeur

Bénévolat

Écologie

Ergonomie

Logement social

Psychologie

Psychologie du travail