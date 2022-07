Marie-Aude LATRILLE

Psychologue clinicienne diplômée de l'université Paris 7 Denis Diderot, j'ai effectué des stages variés au cours de mon cursus (en psychiatrie adulte, en pédopsychiatrie et en association) et j'ai acquis une expérience de près de sept ans dans le domaine de la petite enfance depuis l'obtention de mon Master.



Actuellement, j'interviens en tant que psychologue-écoutante sur une ligne d'écoute téléphonique destinée à des adolescents et de jeunes adultes et sur une ligne de lutte contre le harcèlement scolaire.



Parallèlement à mes activités professionnelles en tant que psychologue, je reste également ouverte à de potentielles opportunités dans le domaine de la sophrologie. En effet, j'ai suivi une formation complémentaire d'un an au métier de sophrologue me permettant de proposer des séances de sophrologie individuelles ou collectives. Je pourrais par exemple intervenir au sein d'associations, d'Ehpad, de centres d'accueils de jour, d'hôpitaux, de centres privés de santé, d'établissements scolaires etc.



Mes compétences :

Psychologie

Travail en équipe

Psychanalyse

Sophrologie