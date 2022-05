Laurie EGHISSIAN

Diplômée en psychopathologie et psychologie clinique à l'université Paris 7 jussieu, je travaille au sein d'un cabinet paramédical. Je reçois des adultes rencontrant des problématiques autour de la périnatalité ( maternité, grossesse, pma, adoption...). Je propose un soutien à la parentalité, des groupes de paroles pour jeunes mamans. Je reçois également des enfants et adolescents en thérapie. En parallèle je travaille avec des enfants et adolescents autistes.



Je recherche un poste de psychologue dans le domaine de la périnatalité, de la petite enfance et adolescence en structures publiques ou privées.



Mes compétences :

psychanalyse

psychologie clinique

Périnatalité

Autisme