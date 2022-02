Monia SABBAGH

J'ai obtenu mon diplôme de Master Pro en 2007, j'ai continué pendant deux ans un

Master recherche en 2009. J'ai étudié le sujet de l'incestualité de Racamier, tout en effectuant du bénévolat ( association suicide écoute, soutien scolaire, animation des groupes de paroles des mères et des enfants). Et en recherchant du travail, ce qui est arrivée en juillet 2010. Premier emploi de psychologue. En me faisant confiance Mission Possible m'a permis de prouver mes compétences à l'écoute, à l'analyse et la direction des entretiens psychologiques avec des enfants de 6 - 12 ans et leurs parents.

Différentes relations avec les partenaires ( psychologue scolaire, référent PRE, pédopsychiatre, CMP, assistante sociale,etc). J'ai animé des groupes de paroles et rédiger les synthèses.

Aujourd'hui, je convoite une opportunité pour un temps partiel dans une structure qui me permettra d'évoluer autant que j'ai pu le faire avec MP Drancy.



Mes compétences :

Analyse psychanalytique

Conduite d'entretien

Bilan psychologique

Orientation scolaire et professionnelle

Soutien psychologique face aux évènements de

Groupes de paroles, Analyse thérapeutique, Expérie