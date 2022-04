James LEBAS

Missions menées sur l’ensemble des produits

Suite Data Integration (GENIO, BI/suite ) et

Suite ECM (GED, Workflow, Collaboration, Portail ) :



-Support technique à l’équipe des ventes sur les logiciels Hummingbird

-Présentation des solutions aux clients et partenaires

-Identification des besoins clients et communication avec l’équipe de Recherche et Développement

-Conduite des réponses aux RFP/ RFI-

-Maquettes, paramétrage des outils chez les clients



Mes compétences :

Avant vente

data integration

Décisionnel

ECM

ETL

Intégration

Vente