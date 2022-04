Rigoureux et passionné, mon sens de l’organisation et du management me permettront de mener à bien tous vos projets et évolutions de votre infrastructure. Spécialiste Microsoft dans la partie Messagerie et Active Directory depuis de nombreuses années, je saurai répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

VMware ESX

BlackBerry/RIM

GOOD

Microsoft Hyper-V

Microsoft Exchange

Active Directory

System center operations manager

Microsoft Lync Server

ITIL Foundation V3