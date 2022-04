James MONNIER

Responsable commercial salaison .

Je possède une expérience professionnelle réussie et démontrable dans la gestion et le développement client cash carry ,grossiste , rhf et gms sur l'ensemble du territoire .

Reconnu d'un tempérament de démarcheur et mon aisance relationnelle fait de moi quelqu'un qui aime travailler en équipe .



Mes compétences :

Développement commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel