James MOORE

Dans un souci de maintenir et de développer mes compétences professionnelles, j'ai suivi , avec succès, le MOOC "Comptabilité de Gestion et pratique du tableur" proposé par l'IAE de l'Université de Montpellier, ainsi que le MOOC "Les Mots de la GRH - fondamentaux" proposé par le CNAM, je viens de terminer les MOOC "Management and Leadership - modules 1 et 2" proposé par the Open University et the Chartered Managers Institute - UK, "Fundamentals of Project Planning and Management" avec the Darden Business School - University of Virginia (USA) et je continue à apprendre et élargir mes champs de compétences... ; "Marketing Analytics" avec the Darden Business School - University of Virginia (USA) et "Le comportement du commercial B to B à l'ère 2.0" avec l'Université de Lyon III



Ma carrière professionnelle a été orientée, depuis mes débuts sur le terrain, vers la conquête de nouveaux marchés. Le développement d’un marché naissant dans le domaine du multimédia, à la fois en France et à l’international a confirmé mon goût pour relever de nouveaux défis.



Une évolution professionnelle par la suite, toujours dans la logique de développement de nouveaux marchés dans le Grand Ouest en tant qu’animateur d’une équipe commerciale terrain, a permis de capter des parts de marché environnant les 50 %. Un souci d’adapter les démarches commerciales dans un environnement devenu fortement concurrentiel, à travers la mise en place d’une démarche marketing répondant aux exigences des clients, à laquelle j’ai largement participé, fait que l’AFT-IFTIM est toujours leader son domaine.



Je propose de vous apporter ma riche expérience commerciale, mon expertise, mon savoir-faire d’encadrement d’équipes, ma connaissance de la conduite de projet, ma connaissance du monde de l'entreprise, afin de contribuer au développement de votre société.



Posé et réfléchi, mon engagement sera à la hauteur de vos attentes.



Mes compétences :

Informatique

Marketing opérationnel

Commercial

Manager

Directeur Régional

Directeur Commercial