Madame, Monsieur,



J'assure la fonction de responsable administratif et financier d'une concession automobile à TOURS. Fort de cette expérience en gestion et management, je souhaite aujourdhui donner un nouvel essor à ma carrière professionnelle.



Mes différentes missions mont permis de développer mon sens de lanalyse et de lautonomie. Rigoureux et dynamique, je suis également force de proposition et possède le sens du résultat.



Vous recherchez actuellement un responsable administratif et financier, je dispose des atouts me permettant de mener à bien cette mission.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je vous démontrerai ma motivation et mon sérieux.



Dans lattente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, lexpression de mes sincères salutations.







James PLOU



Mes compétences :

Réalise les clôtures mensuelles et annuel

Responsable de la comptabilité générale et analyt

Participe à lélaboration du budget annuel et des

Etablissements des déclarations fiscales : CVAE, T

Assure les reportings mensuels et les consolidat

Réactivité

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Consolidations

Gestion de trésorerie