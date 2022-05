La société TECNOLEC LAVAGES est créée en octobre 1972 par Adrien MEZZALANA.



Notre domaine : LE LAVAGE, de la conception à la réalisation de produits proposant une réponse complète et précise à toutes les demandes.



Depuis presque 50 ans, nous commercialisons principalement trois types de matériel de lavage :



- Les portiques de lavage et pistes de lavage haute pression (tourisme/utilitaire/industrie).



- Les structures, couvertures et habillages pour pistes HP et portiques à brosses.



- Les nettoyeurs haute pression (autonomes eau chaude/eau froide et électriques eau chaude/eau froide).



Notre réseau de vente couvre l’ensemble du territoire national.



TECNOLEC LAVAGES propose une gamme complète de produits capables de satisfaire le plus exigeant des utilisateurs en offrant un niveau de qualité élevé et des performances sûres.



Au cours de toutes ces années, TECNOLEC LAVAGES a toujours privilégié la recherche de l’avant-garde technologique, la qualité compétitive et le service le plus performant.



Le service TECNOLEC LAVAGES commence bien avant la vente. Dès le premier contact, la confiance et la clarté sont les éléments distinctifs de notre philosophie. Nous élaborons une série d’évaluations et de considérations sur les possibilités d’installation et le choix de l’équipement le mieux adapté aux exigences du client.



Adopter TECNOLEC LAVAGES c'est avant tout opter pour le professionnel du lavage !



