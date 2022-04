James PREVOT

Je suis actuellement en alternance chez Studio Goliath à Nantes, en tant que developpeur web.



Après avoir obtenu un Master en commerce au sein de l’ESSEC BBA et exercé des métiers commerciaux durant plus de huit ans, j’ai aujourd’hui comme objectif de m’orienter vers le développement informatique. Les nombreux langages et environnements étudiés au sein de l’Eni Ecole Informatique me permettront d’être rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Business

Business development

Commercial

Commercial sédentaire

Commercial terrain

Management