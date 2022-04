James RODIER

1981/1983 COTRICOM

Activité : IMPORT EXPORT

Fonction : Déclarant en douane



1983 / 1986 STUDIO CAPEL

Activité : Réalisation de Films publicitaires

Fonction : Commercial.



1987/1989 CABINET GARINO

Activité : Cabinet d'Avocats

Fonction : Gestion des dossiers du département contentieux.



1989/2003 Directeur Commercial du GROUPE ABRI

Activité : Société Financière pour la gestion et le Rachat de créances, Solutions pour la gestion intégrée des comptes clients, Enquêtes et Recouvrement de créances amiable et judiciaire, Etude économique et financière sur les entreprises.



à partir de 2003 Directeur Commercial de PARIS CONTENTIEUX SA



Mes compétences :

Recouvrement de créances

Gestion des contentieux

Impayés