Pierre HAINCOURT

Specialiste du recouvrement international



Je suis gérant et fondateur de Credit Limits International Ltd , membre du Chartered Institute of Credit Management (MCICM), Administration du CICM pour la région du Kent, Ex-Administrateur du CSA et de la FENCA



J'ai été directeur du recouvrement international de Credit Limits Ltd pendant 13 ans (1992-2005) puis directeur du recouvrement à STA Graydon pendant 2 ans (2005-2007). A partir de 2005, je me suis impliqué dans la défense de notre profession et pris la fonction de directeur des Affaires Etrangères du "Credit Services Association" (CSA) et de directeur du conseil de la FENCA (Fédération Européenne des Associations Nationales de Recouvrement de Créances).



J'ai rédigé le code déontologique européen de la profession et je contribue régulierement à la rédaction de plusieurs magazines professionnels. J'interviens lors de conférences sur une variété de sujets liés au crédit clients dans plusieurs pays.



Mes compétences :

recouvrement