James RUBANBLEU

UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 10 ANS DANS LE MANAGEMENT DE RESEAU DE MAGASINS PAP.



J'ai forgé mon expertise du retail, de la mode et du management , grâce à une expérience en France et dans les DOM , sur des postes de Directeur Régional, Directeur des Ventes France et Directeur Commercial Groupe.



J'ai développé tout au long de ma carrière des points forts reconnus tels que :



Manager participatif et à l'écoute , capacité à fédérer, animer, coacher les équipes pour développer les performances. Définir la stratégie commerciale de l'entreprise et la traduire de manière opérationnelle sur un réseau. Ma ténacité alliée à ma positivité m'ont toujours orienté sur le développement des performances et des KPIS. J'ai toujours mis au cœur des priorités Le client mais également les équipes à travers le développement continu des compétences internes.



Je cherche aujourd'hui à intégrer un groupe spécialiste du retail en métropole, afin de redonner Pep's et passion à ma carrière.



Mes compétences :

management

animation

coatching

developpement des ventes

formateur